Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие

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Легкие зараженных коронавирусом COVID-19 в особо тяжелых случаях остаются уязвимыми в течение полугода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование итальянских ученых.

Как заявил профессор пульмонологии римской больницы Gemelli Лука Рикельди, необратимые последствия для дыхания могут быть вызваны рубцовыми изменениями из-за коронавируса.

"Данные, в прошлом собранные о пациентах с атипичной пневмонией SARS, показывают, что спустя шесть месяцев после выздоровления у них сохранялись легочные аномалии, которые можно четко увидеть на рентгене, и ограничительные изменения дыхательной функции", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что у переболевших SARS отмечено снижение объема легких и уменьшение сопротивляемости нагрузкам. Некоторые проблемы возникают даже при обычной прогулке. Подобную картину можно ожидать и в случае с COVID-19.

Итальянский специалист объяснил, что переболевших коронавирусом необходимо наблюдать, а при необходимости осуществлять фармакологическую и физиотерапевтическую реабилитацию.

Ранее европейские ученые заявили, что коронавирусная инфекция может спровоцировать нейродегенеративные заболевания. По данным специалистов из Германии и Франции, COVID-19 затрагивает нейроны кортикальных колонок.

