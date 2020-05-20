В Минздраве назвали обязательной реабилитацию после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации Галина Иванова отметила, что все переболевшие коронавирусом должны пройти процесс реабилитации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Реабилитация нужна всем пациентам, вне зависимости от наличия и выраженности у них нарушений функций. Но особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах", – отметила Иванова.
Она отметила, что переболевшим коронавирусом необходимо будет следить за сатурацией крови кислородом и выводом мокроты из бронхов. Кроме того, выздоровешие от COVID-19 должны заниматься восстановлением сна и силы мышц.
Иванова также призвала их обратить внимание на работу с жизненной емкостью легких, а также на стабилизацию психоэмоционального состояния.
Она отметила, что переболевшим коронавирусом бессимптомно необходимо четко следовать инструкциям врачей по вторичной профилактике. Иванова сообщила, что таким образом можно будет избежать развития фиброзных процессов в легких, а также повторного заражения COVID-19.
Специалист посоветовала выполнять дыхательные упражнения. Аэробная нагрузка должна составлять не менее 30 минут три раза в неделю на протяжении 8-12 недель. Кроме того, Иванова порекомендовала регулярно увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой.
Специалист напомнила, что заражение коронавирусом наносит ущерб всей кислородотранспортной системы. Сославшись на опыт врачей из Китая, Италии и Великобритании, Иванова сообщила, что реабилитация должна проходить в течение двух-трех месяцев.
"Но этот процесс строго индивидуальный. По опыту восстановления после пневмонии и реабилитации пациентов с ХОБЛ, реабилитация должна продолжаться под контролем клинических и лабораторных показателей до года, а при развитии инвалидизирующих процессов и более длительное время", – заключила Иванова.
Ранее стало известно, что в Москве за последние сутки от коронавируса излечились еще 5 440 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших столичных жителей составило 36 936 человек.
В Москве за сутки вылечили рекордное число зараженных коронавирусом
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