Еще 5 440 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за прошедшие сутки выздоровело еще 5 440 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в столице количество выздоровевших быстро увеличивается.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936" – сказала Ракова.

Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Заммэра подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста.

По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В столице донорами плазмы для больных коронавирусом стали более 540 человек. Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, также напомнили о работе горячей линии. Для этого необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом он не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.