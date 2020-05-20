Более 540 доноров сдали плазму для пациентов с COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 540 человек в столице стали донорами плазмы для больных коронавирусом, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Около 1,5 тысячи человек хотят стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу плазмы", – говорится в материале. Отмечается, что 340 пациентам уже проведено переливание. В первую очередь это касается больных в критическом состоянии.

Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, также напомнили о работе горячей линии. Для этого необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом он не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.

Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.

По последним данным, всего в РФ зафиксирован 299 941 случай COVID-19 в 85 регионах. За все время выписано 76 130 пациентов, скончалось – 2 837 человек.