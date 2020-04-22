Тест-систему по выявлению доноров плазмы для пациентов с COVID-19 разработают в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тест-система, определяющая подходящих доноров плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, может быть разработана в России до конца текущей недели. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ он объяснил, что не каждый переболевший может стать донором плазмы. В связи с этим разработана технология по отбору, которую, как сообщил Мурашко, ставят на промышленный поток.

"Надеюсь, что в ближайшую неделю мы завершим подготовку технического файла и разработку тест-системы, которая позволит в каждой станции переливания крови за очень короткий промежуток времени оттестировать плазму донора для того, чтобы акцептировать ее для использования у тяжелых пациентов", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам министра, методика отрабатывается совместно с московским здравоохранением. Он подчеркнул, что у нее неплохие перспективы.

Мурашко добавил, что в России создана информационная система с реестром потенциальных доноров плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Благодаря ей можно увидеть, на каком этапе лечения находится пациент, тяжесть течения заболевания и применяемые схемы терапии, пояснил он.

Кроме того, министр рассказал, что в стране проходят регистрацию восемь новых тест-систем на определение коронавирусной инфекции и четыре препарата для ее лечения. Сегодня для лабораторной диагностики зарегистрировано 17 тест-систем.

"В настоящее время восемь комплектов документов подано на государственную регистрацию, мы ожидаем в ближайшую неделю выпуск их в гражданский оборот", – сообщил он.

19 апреля Сергей Собянин утвердил выплаты за донорскую деятельность, направленную на борьбу с COVID-19. Столичный житель за каждые 150 миллилитров сданной крови получит 1250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей.

21 апреля заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что три пациента выписаны из столичных больниц после переливания плазмы с антителами. Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, третий – в городской клинической больнице № 52. До этого вице-мэр отмечала, что донорами плазмы крови стали 60 горожан.

В столице запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения COVID-19. Дозвониться можно по телефону +7 (495) 870-45-16. Обращения рассматриваются ежедневно с 9:00 до 19:00.