Ракова: трое пациентов после переливания плазмы выздоровели от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три пациента выписаны из столичных больниц после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам медиков, пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после COVID-19, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Ракова уточнила, что двоих москвичей выписали из стационаров через 10 дней после процедур, третьего – через 14 дней.

"Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", – подчеркнула заммэра.

Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, третий – в городской клинической больнице № 52. Для подтверждения отсутствия у них инфекции врачи провели специальные исследования.

Москвичам, которые вылечились от коронавируса, предлагают стать донорами плазмы. Специалисты считают, что переливание донорской плазмы крови с антителами на COVID-19 – один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

19 апреля Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

Анастасия Ракова уточнила, что 60 человек, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы крови. По ее словам, плазму используют для лечения в больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, в создании и испытании способа лечения путем переливания крови участвуют представители Центра крови имени Гаврилова.

Горячая линия по донорству плазмы работает каждый день с 9:00 до 19:00 по телефону +7 (495) 870-45-16.