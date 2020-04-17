Ракова: в Москве начала работу горячая линия по вопросам донорства плазмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения COVID-19.

"С сегодняшнего дня в Москве начинает работать горячая линия по вопросам донорства плазмы. Я прошу всех людей, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, откликнуться и сдать кровь для плазмы", – заявила представитель мэрии.

Эксперты связывают особые качества крови выздоровевших с потенциальным применением в лечении коронавируса. В частности, речь идет о сформированных антителах.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий в анамнезе хронических заболеваний. Кроме того, необходимо наличие отрицательного анализа на ВИЧ, гепатиты В и С.

Дозвониться на горячую линию можно по телефону 8 (495) 870-45-16. Обращения рассматриваются в ежедневном режиме с 9:00 до 19:00.

17 апреля Анастасия Ракова объявила, что в Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Она отметила положительную динамику и уточнила, что всего в столице болезнь побороли 1517 человек.

В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил представитель инфоцентра по COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших.

