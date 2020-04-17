Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российский врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что коронавирус COVID-19 способен провоцировать сильную воспалительную реакцию как ответ иммунитета на заражение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Вирус повреждает клетки и параллельно провоцирует ответную сильную воспалительную реакцию. У пациентов с коронавирусной пневмонией в крови находят повышенную концентрацию большого количества воспалительных молекул цитокинов, из-за чего может быть вызван "цитокиновый шторм", – заявил специалист.
Крючков напомнил, что вирус COVID-19 попадает в организм чаще всего через органы дыхания, а затем спускается в нижние отделы дыхательных путей. Иммунолог заявил, что повышение числа воспалительных молекул в этой области может привести к тяжелым последствиям.
Ранее ученым стало известно, при какой температуре коронавирус полностью погибает. Как выяснили французские специалисты из Университета Прованса, полностью деактивировать клетки COVID-19 удалось при нагреве до 92 градусов, причем в течение 15 минут.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось. В России заболевших 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.
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