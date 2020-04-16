Коронавирус выявили во всех регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Республике Алтай, сообщает ТАСС.

До этого момента регион оставался единственным, в котором не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Таким образом, зараженные коронавирусом выявлены во всех субъектах России.

"Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины – жительницы региона", – сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Ранее член комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Олег Быков дал объяснение тому, что в этом регионе не было обнаружено ни одного случая заражения. Он заявил, что это связано с быстрым прекращением авиасообщения в Алтае с другими субъектами.

5 апреля Алтай приостановил осуществление рейсов из Москвы и обратно. Авиасообщение с республикой было прекращено компаниями "Победа" и S7, которые выполняли перелеты между столицей и регионом.

Всего в России в настоящий момент обнаружили 27 938 случаев заражения коронавирусом. 3448 заболевших были зарегистрированы за последние сутки. 2304 пациента выздоровели в результате лечения, 232 человека скончались после заражения.