Коронавирус выявили во всех регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Республике Алтай, сообщает ТАСС.
До этого момента регион оставался единственным, в котором не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Таким образом, зараженные коронавирусом выявлены во всех субъектах России.
"Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины – жительницы региона", – сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.
Ранее член комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Олег Быков дал объяснение тому, что в этом регионе не было обнаружено ни одного случая заражения. Он заявил, что это связано с быстрым прекращением авиасообщения в Алтае с другими субъектами.
5 апреля Алтай приостановил осуществление рейсов из Москвы и обратно. Авиасообщение с республикой было прекращено компаниями "Победа" и S7, которые выполняли перелеты между столицей и регионом.
Всего в России в настоящий момент обнаружили 27 938 случаев заражения коронавирусом. 3448 заболевших были зарегистрированы за последние сутки. 2304 пациента выздоровели в результате лечения, 232 человека скончались после заражения.
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