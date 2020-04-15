В Госдуме объяснили, с чем связано отсутствие коронавируса в Алтае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Отсутствие официальных зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Республике Алтай может быть связано с тем, что там было очень быстро прекращено авиасообщение с соседями, заявил член комитета по госстроительству и законодательству Олег Быков.
"Ближайшие аэропорты – в Барнауле и Новосибирске. То есть уже срабатывает определенный фильтр по противоэпидемическим мероприятиям. Другой фактор – это малонаселенность территории", – приводит слова Быкова РИА Новости.
По его словам, Алтай является туристической зоной, где основным сезоном для приезжих является период с мая по сентябрь. Быков отметил, что на данный момент в республике закрыты для посетителей базы отдыха, санатории, чем объясняется снижение контактов между людьми из иных регионов.
Ранее сообщалось, что, помимо Алтая, без инфекции оставался Чукотский автономный округ. По последним данным, там зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Заболевание выявлено у мужчины, который 31 марта прибыл из Москвы в поселок Угольные Копи.
Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин сообщил, что нулевым пациентом с коронавирусом в России оказался мужчина средних лет, который вернулся из Милана. По словам академика, мужчина, заболевший COVID-19, стал также первым в России, кто выздоровел от коронавируса.
За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
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