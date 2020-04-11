Цифровые пропуска вводятся в Москве для поездок на транспорте с 15 апреля

11 апреля, 19:34 (обновлено 12.04.2020 01:08)
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Цифровые пропуска вводятся в Москве для поездок на любом транспорте. Порядок утвердил Сергей Собянин, сообщается в указе на портале мэра и правительства столицы.
Пропуск не требуется детям младше 14 лет. Ходить пешком тоже можно без пропусков, но соблюдая правила и ограничения.
Когда потребуют пропуск?
Оформить пропуск можно будет с 13 апреля. С 15 апреля он станет обязательным для поездок.
Что будет представлять собой пропуск?
Пропуск в электронном виде – специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска. Остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код обеспечит быструю проверку информации контролирующими органами.
В каких случаях потребуется пропуск?
Пропуск потребуется, если вы планируете передвигаться по городу на мотоцикле, скутере, автомобиле, такси или общественном транспорте: метро, МЦК, МЦД, электричке и наземке. Находясь в пути, пассажиры обязаны показать паспорт и цифровой пропуск (распечатку или экран смартфона) по требованию контролирующих передвижения лиц.
Пропуска будут делиться на три категории:
В каких случаях цифровой пропуск не нужен?
Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома. Также пропуск не потребуется горожанам младше 14 лет.
Как получить пропуск?
1. Получить его можно на mos.ru. Для этого следует выбрать услугу "Получение цифрового пропуска на передвижение по городу", заполнить необходимые данные, отправить заявку.
Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали.
2. Можно отправить СМС на короткий номер 7377.
3. По телефону +7 (495) 777-77-77.
Фото: sobyanin.ru
Какие данные заполнять в заявке?
При оформлении цифрового пропуска выберите одну из целей:
Далее, в зависимости от цели, необходимо указать:
Эту же информацию надо будет назвать оператору, если вы оформляете пропуск по телефону единой справочной службы. Для подачи заявки на оформление цифрового пропуска по СМС необходимо отправить на 7377 сообщение спецформата, который введут позже.
Какой адрес указывать при оформлении – проживания, регистрации или прописки?
Для оформления цифрового пропуска необходимо указать адрес фактического проживания.
Можно ли оформить один пропуск на себя и члена семьи?
Нет, каждый оформляет пропуск из своего личного кабинета.
Как будут осуществляться поездки между Москвой и Подмосковьем?
Будет действовать "роуминг" пропусков. Для поездки "Москва – Московская область" и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на mos.ru.
Жители Подмосковья заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте. Для поездки в столицу из другого региона необходимо запросить московский пропуск.
Кому пропуска не нужны?
Передвигаться без цифрового пропуска в служебных целях смогут военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи и "иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца". Еще пропуска не понадобятся журналистам и охранникам.
Также пропуска не нужны детям до 14 лет.
Кто будет проверять пропуска и что грозит за нарушение?
Пропуска будут проверять специальные патрули на планшетах. Им надо будет показать паспорт и пропуск: распечатку или на экране телефона.
А нарушителей будут штрафовать. За выезд из дома без пропуска грозит штраф 5 тысяч рублей, а машину сотрудники могут задержать и отправить на спецстоянку.
А можно передвигаться на такси?
Да, если у вас есть цифровой пропуск для передвижения по маршруту. Служба такси проверит ваш пропуск при заказе автомобиля.
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