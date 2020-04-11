Глава Минздрава оценил прогнозы о пике заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что есть разные варианты развития ситуации с распространением коронавируса в России. Это будет зависеть от эффективности мер по борьбе с пандемией.
"Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. Они связаны, в первую очередь, с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса. Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время", – цитирует его ТАСС.
Глава Минздрава также считает, что россияне пока не прочувствовали всю ответственность, которую нужно взять на себя в связи со сложившейся ситуацией. В то же время он добавил, что многие уже поняли происходящее, особенно старшее поколение.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что коронавирус в дальнейшем распространится по Африке и ряду стран Азии. По ее мнению, говорить о том, что заражение людей резко прекратится, бесперспективно.
Попова уточнила, что Роспотребнадзор намерен выпустить три вакцины от коронавируса. Она сообщила, что база одной из вакцин уже используется, она безвредна.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса, из них 1124 – в Москве. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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