Коронавирус в дальнейшем распространится по Африке и странам Азии – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/WU HONG/ EPA
Коронавирус в дальнейшем распространится по Африке и ряду стран Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"Я так думаю, что впереди у него (коронавируса. – Прим. ред.) еще Африканский континент и Азия в большом количестве стран. Поэтому говорить о том, что что-то раз и закончится, – это бесперспективная история", – сказала Попова.
Ранее Попова заявила, что четких прогнозов по окончанию пандемии коронавируса нет. Она обратила внимание, что поведение вируса и ситуацию вокруг него не спрогнозирует ни одна страна в мире.
На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.
Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.
11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.
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