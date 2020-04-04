Россиянам рассказали о вакцине против коронавируса

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил о начале испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат уже начали испытывать на животных, передает РИА Новости.
Отмечается, что средство уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к COVID-19. Теперь же начались испытания на обезьянах. Все необходимые исследования продлятся до конца апреля, после чего специалисты перейдут к стадии доклинических испытаний.
"Последующий этап — уже непосредственно на людях", – отметил Максютов.
Предполагается, что подобные испытания начнут проводить в июне, однако перед этим необходимо подтвердить эффективность вакцины и получить на вакцинацию разрешение Минздрава.
Ранее стало известно, когда начнут экспресс-тестирования на COVID-19 в России. Отмечалось, что разработка способна дать результат за 30 минут. Точность тестирования оценивается практически в 100%.
На сегодняшний день в России выявили 4731 случай заражения коронавирусом, 43 человека скончались, 333 выздоровели.
В России за сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом
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