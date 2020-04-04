Более 205 тысяч россиян находится под наблюдением из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением находятся 205 612 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что в стране было проведено свыше 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Накануне стало известно, что в Москве умерли еще 4 пациента с диагностированным коронавирусом. В числе умерших есть пациенты от 80 до 86 лет, одному из погибших было 34 года. Самый молодой из четырех инфицированных имел в анамнезе хронический бронхит, и у него наблюдались проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявляла, что за сутки в столице было проведено 14 тысяч тестов на COVID-19.

За прошедшие сутки в России был подтвержден 601 новый случай коронавирусной инфекции в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день было выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек.