Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:21

Врач из РФ назвал главные ошибки итальянцев в борьбе с COVID-19

общество за рубежом

Фото: AP/Claudio Furlan/LaPresse

Врач из России перечислил основные ошибки, которые допустили итальянцы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что Италия несвоевременно начала принимать необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.

Так, по мнению специалиста, страна запоздала с введением защитных мер по меньшей степени на три недели.

"Китай спохватился вовремя и при их огромной численности и плотности населения уже ушел с первых мест по количеству погибших. Что касается России, то я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев", – приводит "Коммерсант" его слова.

Также в число ошибок, допущенных итальянцами, Семенов включил то, что жители страны долго отказывались соблюдать условия карантина и меры предосторожности, что также привело к масштабному и быстрому распространению вируса.

Медик отметил, что в настоящее время российские врачи, прибывшие на помощь в Италию, уже имеют лучшее представление о болезни, и готовы дальше работать на территории страны и помогать в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Италии выросло на 760 человек за сутки. На сегодняшний день общее количество зараженных превышает показатель в 115 тысяч человек.

Также известно, что от инфекции в стране скончались 50 врачей.

В Италии от коронавируса умерло более 50 врачей

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать