Врач из РФ назвал главные ошибки итальянцев в борьбе с COVID-19

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Фото: AP/Claudio Furlan/LaPresse
Врач из России перечислил основные ошибки, которые допустили итальянцы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что Италия несвоевременно начала принимать необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.
Так, по мнению специалиста, страна запоздала с введением защитных мер по меньшей степени на три недели.
"Китай спохватился вовремя и при их огромной численности и плотности населения уже ушел с первых мест по количеству погибших. Что касается России, то я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев", – приводит "Коммерсант" его слова.
Также в число ошибок, допущенных итальянцами, Семенов включил то, что жители страны долго отказывались соблюдать условия карантина и меры предосторожности, что также привело к масштабному и быстрому распространению вируса.
Медик отметил, что в настоящее время российские врачи, прибывшие на помощь в Италию, уже имеют лучшее представление о болезни, и готовы дальше работать на территории страны и помогать в борьбе с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Италии выросло на 760 человек за сутки. На сегодняшний день общее количество зараженных превышает показатель в 115 тысяч человек.
Также известно, что от инфекции в стране скончались 50 врачей.
В Италии от коронавируса умерло более 50 врачей
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