Число жертв коронавируса в Италии выросло на 760 человек за сутки

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Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 760 человек.

В результате за все время с момента пандемии умерли 13 915 человек от COVID-19, приводит ТАСС заявление главы департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Число инфицированных составляет 83 049, на 2 477 больше, чем накануне. Из них 4 053 находятся в отделениях интенсивной терапии, 28 540 госпитализированы и более 50 тысяч – на домашнем режиме", – сказал Боррелли.

В департаменте гражданской защиты обратили внимание, что в настоящий момент в стране наблюдается хороший темп выздоровления. В общей сложности вылечились 18 278 человек.

Уточняется, что с начала эпидемии число инфицированных, включая умерших и вылечившихся, составило 115 242 человек.

Согласно данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. Ранее была названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии.