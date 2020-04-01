Названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии

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В итальянском Минздраве рассказали о причине высокой смертности от коронавируса в стране. Эксперты выяснили, что на это оказала воздействие эпидемия гриппа, передает РИА Новости.

Сообщается, что аномально теплая зима на территории страны привела к заболеваемости гриппом многих пожилых итальянцев. Позднее же течение заболевание обострилось на фоне распространения COVID-19.

Так, часть пожилого населения, попавшая в группу риска в период эпидемии гриппа, оказалась более подвержена смертности во время пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, жертвами коронавирусной инфекции в Италии стало около 12,5 тысячи человек. Число зараженных превысило 105 тысяч. Также известно, что на территории страны от коронавируса скончалось более 50 врачей.