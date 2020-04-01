В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

09:31
Фото: ТАСС/Andrea Fasani/EPA
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные о числе зараженных и заявление местного комиссара службы гражданской обороны Серджио Вентури, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Если смотреть на заболеваемость в провинции Феррара, можно заметить, что в столице зафиксировано всего несколько случаев заражения, все остальные были выявлены преимущественно на границе с Болоньей", – сообщил комиссар, отметив, что большую часть населения заражение не затронуло.
Вентури уточнил, что с момента начала пандемии в Ферраре COVID-19 заразились всего 307 человек, а сам регион Эмилия-Романья находится на втором месте в Италии по числу заражений.
По данным на 31 марта, число умерших от коронавируса в Италии за сутки составило более 800 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет более 12 тысяч. Сообщалось, что 59% инфицированных пребывают на домашнем режиме изоляции. В департаменте гражданской защиты отметили, что число поступающих в отделения интенсивной терапии начало снижаться. В общей сложности в Италии число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило более 105 тысяч человек.
Среди европейских стран в Италии наиболее тяжелая ситуация с COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: