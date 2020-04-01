В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

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В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные о числе зараженных и заявление местного комиссара службы гражданской обороны Серджио Вентури, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Если смотреть на заболеваемость в провинции Феррара, можно заметить, что в столице зафиксировано всего несколько случаев заражения, все остальные были выявлены преимущественно на границе с Болоньей", – сообщил комиссар, отметив, что большую часть населения заражение не затронуло.

Вентури уточнил, что с момента начала пандемии в Ферраре COVID-19 заразились всего 307 человек, а сам регион Эмилия-Романья находится на втором месте в Италии по числу заражений.

По данным на 31 марта, число умерших от коронавируса в Италии за сутки составило более 800 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет более 12 тысяч. Сообщалось, что 59% инфицированных пребывают на домашнем режиме изоляции. В департаменте гражданской защиты отметили, что число поступающих в отделения интенсивной терапии начало снижаться. В общей сложности в Италии число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило более 105 тысяч человек.

Среди европейских стран в Италии наиболее тяжелая ситуация с COVID-19.