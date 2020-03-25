Система слежения в Москве помогает контролировать передвижения самоизолированных

21:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Система слежения Москвы используется для контроля за теми, кто находится дома на самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
"Мы получаем все данные по пересечению границ, в какой регион они поехали, другим регионам оперативно передаем данные. Что касается Москвы, то мы начинаем сразу же работать", – объяснил мэр.
Он уточнил, что выясняются номера их мобильных телефонов, адреса, берутся фотографии для того, чтобы смотреть за соблюдением режима этими людьми. По утверждению главы города, система слежения в Москве очень продвинута.
"Конечно, ничего идеального нет. Но тем не менее мы в основном знаем, как эти люди себя ведут. Большинство соблюдает карантин, но есть и отдельные граждане..." – добавил Собянин.
Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Столичные власти обсуждают возможное закрытие центральных парков, ресторанов и кафе столицы.
На Москву приходится 410 случаев коронавируса из 658 в России, количество выздоровевших пациентов – 15. Собянин подчеркнул, что пик заболеваемости еще не пройден.
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