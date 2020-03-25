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Общество

16:25

Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Об этом глава государства заявил во время телеобращения к гражданам России.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработанной платы", – сказал Путин.

Самое безопасное сейчас – побыть дома, отметил он. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Президент подчеркнул, что данные меры не касаются структур жизнеобеспечения, в том числе медицинских учреждений, аптек, магазинов, учреждений, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорта. Они продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее президент заявил, что России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может блокировать угрозу полностью.

Путин попросил россиян предельно внимательно относиться к обращениям медиков в связи со сложившимся положением.

В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

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