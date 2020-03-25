Полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно – Путин

Фото: Агентство "Москва"
Владимир Путин заявил, что России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может блокировать угрозу полностью.
"Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно", – объяснил он в ходе обращения к нации.
Страна способна работать на опережение по борьбе с распространением заболевания, считает глава государства. По его словам, главный приоритет – здоровье граждан.
Путин попросил россиян предельно внимательно относиться к обращениям медиков в связи со сложившимся положением. Президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Самое безопасное сейчас – побыть дома, отметил он.
Российский лидер обратил внимание на то, как остро развивается ситуация с COVID-19 в мире. Под ударом вся мировая экономика, подчеркнул президент.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
Число заразившихся в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи зарегистрировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: