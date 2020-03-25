Полностью заблокировать проникновение коронавируса в РФ невозможно – Путин

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Владимир Путин заявил, что России пока удается сдерживать коронавирус, но страна не может блокировать угрозу полностью.

"Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно", – объяснил он в ходе обращения к нации.

Страна способна работать на опережение по борьбе с распространением заболевания, считает глава государства. По его словам, главный приоритет – здоровье граждан.

Путин попросил россиян предельно внимательно относиться к обращениям медиков в связи со сложившимся положением. Президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Самое безопасное сейчас – побыть дома, отметил он.

Российский лидер обратил внимание на то, как остро развивается ситуация с COVID-19 в мире. Под ударом вся мировая экономика, подчеркнул президент.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.

Число заразившихся в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи зарегистрировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.