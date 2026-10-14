Мирошник: Европа не сможет заменить США в передаче разведданных Украине

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Европейские страны не располагают возможностями, которые позволили бы им полностью заменить США в вопросе передачи разведывательной информации Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

По словам дипломата, Вашингтон сохраняет инструменты воздействия на Киев, которые могут влиять на решения украинского руководства. Он подчеркнул, что речь идет как об открытых, так и о скрытых механизмах.

В частности, США могут влиять на Украину через поставки вооружений, формирование заказов и финансирование соответствующих проектов. Мирошник отметил, что европейские разведывательные структуры не способны в полной мере взять на себя все эти функции.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала прекратить поставки вооружений Украине и передачу разведывательных данных. По информации Financial Times, 10 и 11 октября американские чиновники связывались с представителями европейских стран и Украины.

Однако 13 октября Трамп опроверг информацию о приостановке передачи разведданных Киеву.