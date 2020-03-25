Путин заявил о необходимости переноса голосования по Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению Конституции нужно перенести на более позднюю дату.
О переносе референдума глава государства заявил во время телеобращения к гражданам России. Данная мера связана с необходимостью препятствовать распространению коронавируса COVID-19.
"Для всех граждан сейчас стоит задача – максимально снизить риски. Возникает вопрос об организации голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь, и, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому принципиальному вопросу для нашей страны... считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату", – заявил Путин.
Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.
Накануне, 24 марта, стало известно, какие поправки в Конституцию граждане России считают наиболее существенными и необходимыми. В ходе опроса выяснилось, что выше всего ценится обязательство обеспечения доступности и качества медобслуживания.
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