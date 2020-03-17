Госдума ввела уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам в Конституцию.
Согласно законопроекту, корректируются статьи Уголовного кодекса РФ 141, 142, 142.1, 142.2. Они касаются воспрепятствования реализации избирательных прав граждан, любых фальсификаций, а также нелегального получения или выдачи избирательных бюллетеней.
За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание в виде штрафов либо до четырех лет лишения свободы в зависимости от тяжести проступка.
Ранее Конституционный суд РФ признал закон о поправке к Конституции России соответствующим основному закону страны. В частности, в инстанции пришли к выводу, что положения закона о поправке к Конституции не противоречат положениям глав 1, 2 и 9 основного закона.
Впервые о необходимости изменения основного закона президент РФ Владимир Путин заговорил 15 января во время послания Федеральному собранию. Изменения предлагалось внести в части социальных гарантий и правовой системы страны. Для создания поправок была сформирована рабочая группа.
Общероссийское голосование по поправкам в основной закон состоится 22 апреля. Этот день объявили выходным днем. При этом вопрос переноса голосования из-за коронавируса пока не рассматривается, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию РФ
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