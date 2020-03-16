Перенос голосования по поправке в Конституцию РФ не рассматривается – Песков

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Альтернативные даты голосования по поправкам в Конституцию сейчас не рассматриваются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, для этого сейчас нет объективных причин, сообщает "Газета.ру". Представитель Кремля добавил, что в течение нескольких дней дата голосования должна быть формализована указом Владимира Путина.
Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны состоится 22 апреля. Председатель Совфеда Валентина Мативенко подчеркнула, что голосование пройдет вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Совфед утвердил постановление о результатах рассмотрения законодательными собраниями регионов законопроекта о поправке. 14 марта его подписал глава государства, теперь документ обсудят в Конституционном суде РФ. Его рассмотрят на предмет соответствия фундаментальным положениям основного закона. В случае положительного заключения Конституционного суда его отправят на всеобщее голосование.
Изменение Конституции анонсировал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить статус Государственного совета и наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Была создана рабочая группа по подготовке поправок. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.
Одно из изменений – президентские сроки с момента принятия поправок будут считаться заново. Речь также шла об ограничениях для высших должностных лиц, праве экс-президентов на пожизненное место в Совете Федерации, запрете на переговоры по отчуждению территорий РФ.
Кроме того, в Конституции хотят упомянуть Бога. Планируется закрепить положение о том, что дети – важнейший приоритет госполитики в РФ.
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