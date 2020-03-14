Совфед утвердил решения регионов России о поддержке поправок в Конституцию

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Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения законодательными собраниями регионов закона о поправке к Конституции РФ, сообщает ТАСС.

Документ официально приняли на внеочередном пленарном заседании. Согласно постановлению, закон о поправке в Конституцию одобрили законодательные собрания всех 85 субъектов России. Он вступает в силу с сегодняшнего дня и направлен президенту и региональным парламентам.

За принятие проголосовали 164 члена Совета Федерации. Один сенатор выказался против, воздержавшихся не было.

11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституцию. Ранее проект был рассмотрен депутатами Госдумы и утвержден во всех трех чтениях. Во время обсуждения в нижней палате парламента депутат Валентина Терешкова предложила считать заново президентские сроки после принятия изменений в основной закон. Ее инициативу поддержали.

Впервые о необходимости введения поправок в Конституцию президент России Владимир Путин рассказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства неоднократно подчеркивал важность изменений в основном законе. Так, во время выступления на заседании Госдумы Путин отметил, что главной целью поправок является создание условий "для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу".

Проект закона о поправке, внесенный главой государства, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, который объявили официальным оплачиваемым выходным. Для поддержания порядка планируют ввести уголовную ответственность за нарушения во время проведения мероприятия.