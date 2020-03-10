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Политика

15:32

Путин оценил необходимость поправок в Конституцию

политика власть общество

Фото: duma.gov.ru

Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию России должны создать поступательное развитие страны, передает ТАСС.

"В целом – создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу. Согласен с выступавшими: мир действительно меняется. И это касается не только бурного, взрывного по сути дела характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни", - сказал Путин, выступая в Госдуме.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.

Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

Среди наиболее заметных поправок – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Речь идет более чем о 110 замечаниях.

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