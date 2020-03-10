Фото: duma.gov.ru
Владимир Путин прокомментировал предложение о продлении полномочий президента РФ по итогам голосования по поправкам в Конституцию. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Госдумы во вторник, 10 марта.
"Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно", – заявил Путин.
Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова на пленарном заседании нижней палаты парламента выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему лидеру снова избираться на должность.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.
Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.
Среди наиболее заметных поправок – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Речь идет более чем о 110 замечаниях.
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