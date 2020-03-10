В Госдуме поддержали поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы проголосовали за включение поправок к законопроекту об изменениях в Конституции. Корректировки ко второму чтению документа были представлены блоком, сообщает ТАСС.

Среди наиболее заметных поправок – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Всего речь идет более чем о 110 замечаниях.

Поправки в законопроект были предложены членами профильного комитета по государственному строительству и законодательству. На отдельное голосование вынесены поправки об упоминании в основном законе государства Бога и создании комфортных условий для детей.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. Со стороны столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66 процентов россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

