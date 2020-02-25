Около 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

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Около 66% населения России может принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова.

Согласно результатам опроса, 41% россиян заявили, что точно примут участие в голосовании по поправкам, еще около 25% ответили, что, скорее всего, примут, и 11% – точно не примут.

Отмечается, что чаще всего сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне от 45 до 59 лет (70%) и старше 60 лет (73%). При это, около 79% горожан слышали о предстоящих голосованиях, а о вынесенных предложениях на голосование знает около 23% россиян.

По словам Федорова, около 97% опрошенных считают важной поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, еще 96% горожан поддерживают поправку об обеспечении государством социальной поддержки детям.

Еще 95% респондентов выступили за принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума, около 94% голосов получила поправка о ежегодной индексации пенсий. Замыкает пятерку с 93% голосов поправка о том, что никакая территория РФ не может быть отчуждена.

Ранее совет Госдумы продлил до 2 марта 2020 года внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

