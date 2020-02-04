Предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью – Путин

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Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

"Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по тем сферам, в которых они являются специалистами и чувствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать", – цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер добавил, что при подготовке поправок не хотелось бы погрязнуть в этой работе – все должно быть организованно.

В то же время его радует, что в стране идет широкая дискуссия, поскольку, по его словам, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция.

Накануне сообщалось, что к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".

