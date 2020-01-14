Жириновский призвал сократить гимн России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн РФ, сообщает Агентство "Москва".

Он настаивает на том, чтобы оставить три куплета и один припев. По мнению Жириновского, три куплета и три припева делают исполнение гимна слишком долгим. Лидер ЛДПР считает, что исполнять его "пожилым людям, женщинам, детям" тяжело.

"С другой стороны, шестой гимн за 100 лет, назовите мне страну, где шесть раз меняли гимн. Конституцию – каждые 10–15 лет, денежные реформы – каждые 20 лет. Вот в этом же проблема, так называемый зуд на изменения", – объяснил он.

Жириновский также призвал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, в частности председателя комитета Павла Крашенинникова, заняться этим вопросом.

В начале января лидер ЛДПР вызвал своим поступком общественный резонанс. Он вышел на Красную площадь и стал раздавать тысячные купюры москвичам со словами "Детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

Во фракции объяснили, что депутат всегда готов материального помогать нуждающимся. Там же добавили, что слова лидера ЛДПР в СМИ исказили. В Госдуме поведение политика назвали некорректным.