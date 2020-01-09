Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:41

Жириновский объяснил свои слова о "крепостных и холопах"

общество финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах", которыми он наградил москвичей, пришедших на раздачу им денег на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что в подобных обращениях не видит ничего предосудительного.

"Да мы с вами все холопы. <...> Бесправные, безлошадные, бесквартирные", – пояснил Жириновский.

Кроме того, он напомнил, что слово "холоп" породило слово "хлопцы", обозначающее молодых безработных ребят, которые, согласно своему положению, бедны.

"И крепостное право – дети от родителей зависят, родители от детей зависят – это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", – объяснил политик.

Также Жириновский отметил, что гражданам необходимо раздавать больше денег, поскольку народ нуждается в подобной помощи.

В минувшее воскресенье Жириновский вышел на Красную площадь и стал раздавать тысячные купюры москвичам со словами "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам". Поступок лидера ЛДПР вызвал общественный резонанс.

Позднее во фракции объяснили, что депутат всегда готов материального помогать нуждающимся. В Госдуме же сочли поведение Жириновского недопустимым.

Жириновский на Красной площади раздавал людям деньги и чебуреки

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика