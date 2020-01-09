Жириновский объяснил свои слова о "крепостных и холопах"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о "крепостных и холопах", которыми он наградил москвичей, пришедших на раздачу им денег на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что в подобных обращениях не видит ничего предосудительного.

"Да мы с вами все холопы. <...> Бесправные, безлошадные, бесквартирные", – пояснил Жириновский.

Кроме того, он напомнил, что слово "холоп" породило слово "хлопцы", обозначающее молодых безработных ребят, которые, согласно своему положению, бедны.

"И крепостное право – дети от родителей зависят, родители от детей зависят – это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", – объяснил политик.

Также Жириновский отметил, что гражданам необходимо раздавать больше денег, поскольку народ нуждается в подобной помощи.

В минувшее воскресенье Жириновский вышел на Красную площадь и стал раздавать тысячные купюры москвичам со словами "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам". Поступок лидера ЛДПР вызвал общественный резонанс.

Позднее во фракции объяснили, что депутат всегда готов материального помогать нуждающимся. В Госдуме же сочли поведение Жириновского недопустимым.