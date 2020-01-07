Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:34

В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

общество власть

Фото: соцсети

В ЛДПР прокомментировали поведение главы партии Владимира Жириновского, который ранее устроил раздачу денег на Красной площади. Об этом передает РИА Новости.

Там отметили, что депутат всегда готов материального помогать тем, кто нуждается. Также там добавили, что в СМИ эта информация была искажена.

"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", – прокомментировали представители фракции.

Ранее сообщалось, что политик в воскресенье, 5 января, раздавал прохожим купюры номиналом в 1 тысячу рублей и чебуреки со словами "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

Также отмечается, что комиссия Госдумы по этике оценит действия Жириновского. Это запланировано сделать после 13 января.

Жириновский на Красной площади раздал деньги "крепостным и холопам"

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика