В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

Фото: соцсети

В ЛДПР прокомментировали поведение главы партии Владимира Жириновского, который ранее устроил раздачу денег на Красной площади. Об этом передает РИА Новости.

Там отметили, что депутат всегда готов материального помогать тем, кто нуждается. Также там добавили, что в СМИ эта информация была искажена.

"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", – прокомментировали представители фракции.

Ранее сообщалось, что политик в воскресенье, 5 января, раздавал прохожим купюры номиналом в 1 тысячу рублей и чебуреки со словами "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

Также отмечается, что комиссия Госдумы по этике оценит действия Жириновского. Это запланировано сделать после 13 января.