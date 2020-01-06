Жириновский на Красной площади раздал деньги "крепостным и холопам"

Фото: соцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. Об этом сообщает "Газета.ру".

Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте политика в Instagram. На кадрах видно, что Жириновский стоит в окружении людей и раздает им бумажные купюры.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – комментирует происходящее сам депутат. Голос за кадром просит собравшихся брать деньги и отходить, чтобы не создавать очередь.

Кроме того, Жириновский раздавал прохожим только что купленные сувениры и чебуреки.

Ранее политик предлагал раздавать малоимущим продукты, которые можно употребить в пищу, несмотря на то, что их срок годности истек. Аналогичную систему можно применить и для дарения малоимущим одежды, подчеркнул он.

