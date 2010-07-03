Жириновский обвинил Ельцина в "самом страшном преступлении в истории России"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Беловежское соглашение "самым страшным преступлением в истории России". Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич не могли заявить о ликвидации СССР, поскольку не имели таких полномочий. "Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. В истории человечества было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", – отметил политик.

Он добавил, что события 8 декабря 1991 года являются "захватом власти". В конечном итоге Беловежское соглашение привело "к насилию, огромному числу жертв и разрушений".

Ранее Владимир Путин заявил, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий.

Президент отметил, что результаты неэффективной экономической политики в Советском Союзе сказались и в политической сфере. "Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях", – заключил он.

