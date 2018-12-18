Число тоскующих по СССР россиян возросло за десятилетие

Около 66 процентов жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на результаты социологического исследования "Левада-центра".
Этот показатель стал самым высоким за последние десять лет, максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75 процентов респондентов.
Доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить, составила 60 процентов. Большинство опрошенных составляют люди старше 55 лет. Однако отмечается, что среди молодежи 18–24 лет такие настроения также растут.
Среди основных причин, вызывающих ностальгию, опрошенные назвали разрушение единой экономической системы (52 процента), потерю чувства принадлежности к великой державе (36) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31).
Также 47 процентов опрошенных сочли, что страна движется в правильном направлении, а 42 процента высказали противоположное мнение. При этом 11 процентов не смогли определиться со своей оценкой выбранного Россией пути.
Ранее счастливыми людьми себя назвали 70 процентов россиян. Согласно исследованию, для счастья 74 процентам граждан России необходима любовь близких, а также их и собственное благополучие.
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