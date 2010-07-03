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Экономика

15:31

Путин считает, что результаты распада СССР хуже самых негативных ожиданий

власть экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Карпухин

Владимир Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

Один из участников форума провел параллели между кризисом, предшествовавшим распаду СССР, и внутренними трудностями, с которыми сейчас сталкивается Евросоюз.

В ответ президент отметил, что результаты неэффективной экономической политики в Советском Союзе сказались и в политической сфере.

"Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях", – заключил он.

Около 66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза. Этот показатель стал самым высоким за последние десять лет, максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов.

Доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить, составила 60%. Большинство опрошенных составляют люди старше 55 лет. Однако отмечается, что среди молодежи 18–24 лет такие настроения также растут.

Среди основных причин, вызывающих ностальгию, опрошенные назвали ​разрушение единой экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

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