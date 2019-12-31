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Москва 24

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Наука

20:13

Жириновский защитил китайского генетика, заявившего о рождении ГМО-детей

общество наука

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал освободить ученого-генетика из Китая, который в минувшем году заявил о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек.

"Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка", – написал он в своем канале в Telegram.

Жириновский добавил, что ученый совершил огромный прорыв в науке и медицине. Он предложил снять существующие запреты на исследование клонирования и модификации генов.

"Более того, мы должны снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов – за этим будущее", – заключил политик.

Ранее суд в Китае приговорил ученого-генетика, заявившего о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, к трем годам тюремного заключения.

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