Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:43

Изменившего ДНК эмбриона китайского ученого приговорили к трем годам тюрьмы

наука за рубежом

Фото: depositphotos/vitstudio

Суд в Китае приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу за проведение незаконного эксперимента с рождением детей из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в прошлом году Хэ Цзянькуй внес изменения в эмбрионы семи пар, которые на тот момент проходили репродуктивное лечение. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ.

В результате проведенного исследования девочки-двойняшки родились с измененным ДНК. Отмечается, что эксперимент прошел успешно только с одной беременностью.

После этого случая национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке данной истории. В январе 2019 года власти Китая признали незаконным эксперимент Хэ Цзянькуя.

Остановить исследование поручил замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин. Власти КНР обвинили ученого в нарушении ряда государственных законов. Его приговорили к трем годам и назначили штраф в размере 430 тысяч долларов.

Ранее ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов.

В последние годы биологам удалось обнаружить множество генов, которые отвечают за развитие мозга и при этом различны по своей структуре у человека и шимпанзе.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика