Изменившего ДНК эмбриона китайского ученого приговорили к трем годам тюрьмы

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Суд в Китае приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу за проведение незаконного эксперимента с рождением детей из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в прошлом году Хэ Цзянькуй внес изменения в эмбрионы семи пар, которые на тот момент проходили репродуктивное лечение. Это было сделано с целью защитить их в будущем от инфицирования ВИЧ.

В результате проведенного исследования девочки-двойняшки родились с измененным ДНК. Отмечается, что эксперимент прошел успешно только с одной беременностью.

После этого случая национальная комиссия по здравоохранению заявила о проверке данной истории. В январе 2019 года власти Китая признали незаконным эксперимент Хэ Цзянькуя.

Остановить исследование поручил замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин. Власти КНР обвинили ученого в нарушении ряда государственных законов. Его приговорили к трем годам и назначили штраф в размере 430 тысяч долларов.

Ранее ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов.

В последние годы биологам удалось обнаружить множество генов, которые отвечают за развитие мозга и при этом различны по своей структуре у человека и шимпанзе.

