Ученые обнаружили новый способ лечения болезни Альцгеймера

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Воздействие на иммунные клетки-микроглии может способствовать лечению болезни Альцгеймера, сообщает портал "Дни.ру".

Международная группа ученых пришла к выводу, что мутация или отсутствие рецептора TREM2 в иммунных клетках нервной системы повышает риск развития болезни. Оказалось, что иммунные клетки в этом случае перестают получать питание и начинают "переваривать" самих себя. В случае уничтожения таких клеток степень урона от тау-белков значительно снизится.

Ранее сообщалось, что специалисты из Оксфордского университета выяснили, что признаки развития болезни Альцгеймера в преклонном возрасте можно определить в 20 лет. С помощью визуализации головного мозга ученые отслеживали изменения. Специалисты утверждают, что риск возникновения болезни увеличивается в 3-8 раз при наличии гена APOE4. Однако это не означает, что все, имеющие этот ген люди, заболеют.

