Ученые нашли ранние признаки развития болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться в организме за 30 лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает "Мир 24".

Исследователи с 1995 по 2013 годы следили за состоянием 290 пациентов с повышенной предрасположенностью к деменции. Ближе к 2013 году ученые выявили когнитивные нарушения у 81 человека.

За 11–15 лет до проявления симптомов эти люди начинали хуже справляться с тестами на память, интеллект и внимание. Отмечается, что у них также был повышен тау-белок в спинномозговой жидкости, и его количество стало расти примерно за 34,4 года до возникновения самого заболевания.

Специалисты оценили МРТ-снимки головного мозга пациентов. Результаты показали, что за 3–9 лет до болезни у людей немного снижались объемы медиальных отделов височных долей головного мозга, а как раз эта область отвечает за память.

Ранее ученые из США выявили связь между заболеванием десен и болезнью Альцгеймера. Они нашли в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера бактерию Porphyromonas gingivalis, которая является возбудителем хронического периодонтита.