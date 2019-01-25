Ученые нашли неожиданную причину развития болезни Альцгеймера

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Американские ученые выявили связь между заболеванием десен и болезнью Альцгеймера. Специалисты Университета Луисвилла даже заявили, что эта болезнь может стать следствием развития инфекции, передает журнал Science Alert.

Группа ученых нашла в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера бактерию Porphyromonas gingivalis, которая является возбудителем хронического периодонтита. Они также в рамках проекта провели эксперименты на мышах в лабораторных условиях.

Ученые пришли к выводу, что инфекция приводила к колонизации микроорганизмов и увеличению бета-амилоидов. Липкие белки появляются при недуге центрального отдела нервной системы.

Таким образом, они заключили, что заболевания десен повышают риск развития болезни Альцгеймера. Также исследователи проекта разработали формулу препаратов, которые способны снижать число микроорганизмов и уменьшать нейровоспаление, эти лекарства уже проходят клинические испытания.

Ранее сообщалось, что немецкие ученые запатентовали устройство Seleggt, которое позволяет определять пол зародыша в курином яйце. Такая разработка будет полезна для фермеров и владельцев птицефабрик.