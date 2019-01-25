Ученые разработали метод определения пола куриных яиц

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Немецкие ученые запатентовали устройство Seleggt, которое позволяет определять пол зародыша в курином яйце. Предполагается, что разработка будет полезна для фермеров и владельцев птицефабрик, пишет "Комсомольская правда".

Определение пола выполняется лазером, который делает надрез в скорлупе толщиной 0,3 миллиметра, чтобы извлечь небольшое количество жидкости из мембраны. Если там обнаружат женский гормон, то яйцо продолжает созревать, если нет – идет на продажу в супермаркеты.

Специалисты отмечают, что технология позволит сократить количество жертв среди цыплят мужского пола, которые попадают в мясорубку сразу после рождения из-за своей неспособности производить яйца. Лазер хотят установить во всех крупнейших инкубаторах Германии к 2020 году.

Ранее сообщалось, что в продаже яиц в России грядут изменения. В магазинах появились упаковки с девятью яйцами. Дизайн новой упаковки вызвал большой резонанс среди пользователей интернета. Кто-то отшучивался фразой "Мне, девяток яиц, пожалуйста", но большинство покупателей оставили комментарии с пожеланием обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара. Без этой информации трудно понять, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт.