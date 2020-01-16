В продаже яиц грядут изменения

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал не допустить сокращение количества яиц в стандартной упаковке. Также он сообщил, что могут появиться коробки с 12 яйцами.

"На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, на Урале упаковка будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом", – приводит слова Куйвашева РИА Новости. По его словам, власти следят за ситуацией с ценами на продукты и топливо.

В 2018 году, согласно данным Росстата, куриные яйца подорожали на 25,9%.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах появились упаковки с девятью яйцами. Дизайн новой упаковки вызвал большой резонанс среди пользователей интернета. Кто-то отшучивался фразой "Мне, девяток яиц, пожалуйста", но большинство покупателей оставили комментарии с пожеланием обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара. Без этой информации трудно понять, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт.