В российских магазинах яйца стали продавать девятками

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Куриные яйца в России начали продавать в новых упаковках. В них не десять яиц, а только девять. В таре яйца располагаются в три ряда по три штуки.

Дизайн новой упаковки вызвал большой резонанс среди пользователей интернета, сообщает "Российская газета". Кто-то отшучивался фразой "Мне, девяток яиц, пожалуйста", но большинство покупателей оставили комментарии с пожеланием обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара. Без этой информации трудно понять, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт.



Ранее сообщалось, что яйца резко подорожали в конце 2018 года. По мнению экспертов, причиной стало желание торговых сетей побыстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед праздниками. После новогодних каникул стоимость яиц, как правило, не снизилась.

По данным Росстата, кроме яиц, подорожали еще сахар, пшено и хлеб. А вот на большинство фруктов и овощей цены упали. Рост цен на сахар и яйца отмечалось в подавляющем большинстве регионов России.

В 19 субъектах цены на куриные яйца и пшено стали выше на 10% и более. В Калужской области яйца стали дороже на 16,6%. Сахар сильнее всего подрожал в Курской области – на 12,7%.