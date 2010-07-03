Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

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Британские ученые назвали шесть признаков, которые могут указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем, сообщает "Вечерняя Москва".

Один из них – частые позывы в туалет по ночам. Врачи лондонской клиники считают, что это может говорить о заболеваниях, в том числе связанных с опухолями или нарушениями мочеполовой системы.

Наличие периодических покалываний в конечностях – первый признак развития инсульта. Сильное потоотделение говорит о вероятности миеломы или лимфомы.

Постоянное чувство усталости указывает на дефицит витамина D либо на недостаток в организме железа, либо же на избыточную активность щитовидной железы.

Постоянное чувство жажды и внезапная потеря веса могут указывать как на диабет, так и на онкологические заболевания.

Недавно профессор Королевского колледжа в Лондоне Мауро Джакка заявил, что долголетие может быть опасным для здоровья. По мнению британского ученого, в погоне за всевозможными вакцинами и вечной молодостью остается незамеченной реальная угроза – появление поколения людей со слабым мозгом.

Как пояснил Джакка, медики, стремясь увеличить продолжительность жизни, создают людей "со здоровыми телами, но слабым мозгом". В качестве доказательства исследователь приводит рост числа пациентов с возрастной деменцией.

По информации британского ученого, после 80–90 лет человек утрачивает до 15% способностей мозга. По этой причине очень пожилые люди двигаются и думают медленнее, чем раньше, отметил профессор Джакка. Он также напомнил, что, помимо возрастного слабоумия, существует болезнь Альцгеймера.