Ученые рассказали, чем опасно долголетие

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Долголетие может быть опасным для здоровья. Такое заявление сделал профессор Королевского колледжа в Лондоне Мауро Джакка. По мнению британского ученого, в погоне за всевозможными вакцинами и вечной молодостью остается незамеченной реальная угроза – появление поколения людей со слабым мозгом. Об этом сообщает "Мир 24".

Как пояснил Джакка, медики, стремясь увеличить продолжительность жизни, создают людей "со здоровыми телами, но слабым мозгом". В качестве доказательства исследователь приводит рост числа пациентов с возрастной деменцией.

По информации британского ученого, после 80–90 лет человек утрачивает до 15% способностей мозга. По этой причине очень пожилые люди двигаются и думают медленнее, чем раньше, отметил профессор Джакка. Он также напомнил, что, помимо возрастного слабоумия, существует болезнь Альцгеймера. "Если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова", – предостерег ученый.

Он также посоветовал расстаться с мечтами о бессмертии, ведь победа над болезнями не гарантирует вечную жизнь. По мнению британского ученого и ряда его коллег, биологические часы человека "заведены" на 120 лет.