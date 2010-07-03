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17:06

18+: как долго сохранить сердце здоровым

наука медицина еда

17:06

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Фото: ТАСС/ZUMA/Rard Houin

Ученые из Афинского национального университета нашли способ сохранить здоровье сердца. В этом им помогло наблюдение за привычками жителей греческого города Коринф, пишут "Дни.ру".

В исследовании участвовали две тысячи греков в возрасте от 40 до 99 лет. Им предложили пройти медицинский тест по определению состояния артерий, а также рассказать в анкете о предпочтениях в еде и физической активности.

Проанализировав их ответы и результаты тестов, ученые пришли к выводу, что регулярный и питательный завтрак – необходимое условие для здоровья сердца. Они выяснили, что, если начинать свой день с полезной пищи, сосуды становятся более гибкими. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили специалисты.

По словам ученых, в первой половине дня лучше есть высококалорийные продукты, например, молоко, сахар, хлеб и мед. "Высококалорийный завтрак является частью здорового образа жизни", – подчеркнул эксперт Сотириос Саламандрис. Хорошо, когда около 20% от дневного количества калорий приходиться именно на завтрак, отметил он.

Кроме того, специалисты установили, что малоподвижный образ жизни почти вдвое увеличивает риск появления бляшек в сосудах. Те, кто проводит более 21 часа в неделю перед телевизором, чаще страдает от диабета, повышенного давления и других заболеваний, подчеркнули исследователи.

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наука медицина еда

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